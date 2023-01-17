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أخبار 24 ساعة.. تطبيق تجربة طرح عيش حر بالمخابز لغير حاملى البطاقات الأربعاء

الثلاثاء، 17 يناير 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. تطبيق تجربة طرح عيش حر بالمخابز لغير حاملى البطاقات الأربعاء الخبز البلدى
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. 
 
التموين تطبق تجربة طرح عيش حر بالمخابز لغير حاملى البطاقات التموينية الأربعاء
 
الكهرباء: مشروع الربط الكهربائى مع السعودية يسير بخطى منتظمة وسريعة
 
التحالف الوطنى للعمل الأهلى: يعمل معنا 20 ألف جمعية ونركز على تطوع الشباب
 
التعليم: 300 جنيه رسوم أداء التقييم النهائى بالمدارس المطبقة لمنهجية الجدارات
 
وزير التعليم: صرف مستحقات المعلمين بمجموعات الدعم أولا بأول بالترم الثانى
 
السكك الحديدية: إيرادات الهيئة 10.7 مليار جنيه وحققنا فائضا 1.1 مليار جنيه
 

 


اخبار 24 ساعه

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وزير الصحه

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