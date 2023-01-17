أخبار 24 ساعة.. تطبيق تجربة طرح عيش حر بالمخابز لغير حاملى البطاقات الأربعاء

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التموين تطبق تجربة طرح عيش حر بالمخابز لغير حاملى البطاقات التموينية الأربعاء
الكهرباء: مشروع الربط الكهربائى مع السعودية يسير بخطى منتظمة وسريعة
التحالف الوطنى للعمل الأهلى: يعمل معنا 20 ألف جمعية ونركز على تطوع الشباب
التعليم: 300 جنيه رسوم أداء التقييم النهائى بالمدارس المطبقة لمنهجية الجدارات
وزير التعليم: صرف مستحقات المعلمين بمجموعات الدعم أولا بأول بالترم الثانى
السكك الحديدية: إيرادات الهيئة 10.7 مليار جنيه وحققنا فائضا 1.1 مليار جنيه
وزير التموين: مناقصة توريد الذرة الصفراء هدفها توفير أعلاف لصغار مربي الدواجن
التموين تزف بشرى طرح عيش حر بالمخابز لغير حاملى البطاقات التموينية.. التفاصيل
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