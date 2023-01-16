التحالف الوطنى للعمل الأهلى: يعمل معنا 20 ألف جمعية ونركز على تطوع الشباب

كتب محمد شرقاوى

قال أحمد موسى عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، إنه لدينا ما يقرب من 20 ألف جمعية على مستوى الجمهورية، والتحالف بدأ التركيز على تطوع الشباب من الجمعيات المختلفة والمتواجدة بشكل كبير على العمل التطوعى، وصلنا إلى 16 قافلة على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن التحالف قام بعمل جزء من تدريب الشباب للعمل التطوعى ووصلنا إلى 250 ألف متطوع ومنهم 60 ألف متطوع مستدام، ويعملون حوالى 39 مليون ساعة عمل على مدار العام، ويحصلون على راتب وحوالى 56 مليون جنيه للعامل المستدام، ومنها توفير فرص عمل وخدمه أهالى قريتهم.

يذكر أحمد موسى عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، قال إن التحالف الوطنى أعلن إطلاق أكبر مبادرة إطعام تحت شعار خيرك سابق لدعم 5 ملايين أسرة مستفيدة، حيث يتم العمل على إيصال الكراتين الخاصة بالسلع والطعام للأسرة الأكثر احتياجا.

وأضاف عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، خلال تصريحاته على قناة إكسترا نيوز، أن التحالف الوطنى يحدث لحدث كبير خلال الفترة المقبلة من خلال 50 ألف متطوع بالتحالف و4 ملايين كرتونة يتم توزيعها.

وتابع عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، أن الجمعيات المنضوية تحت التحالف الوطنى تتبادل البيانات فيما بينها بشأن الأسرة الأكثر احتياجا، حيث أنه كان هناك 216 ألف أسرة يتم إعادة المساعدات لهم بشكل مستدام بينما هناك أسر لا تحصل على مساعدات على الإطلاق الآن يتم إيصال المساعدات لهم.