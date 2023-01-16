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الأوقاف توجه المديريات بسرعة الانتهاء من الخطة الدعوية لشهر رمضان

الإثنين، 16 يناير 2023 07:09 م
الأوقاف توجه المديريات بسرعة الانتهاء من الخطة الدعوية لشهر رمضان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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وجهت وزارة الأوقاف، رئيس القطاع الدينى الدكتور هشام عبد العزيز، وجميع المديريات الإقليمية، بإنهاء وضع الخطة الدعوية لشهر رمضان المبارك فى موعد أقصاه 15 رجب، بما فى ذلك خطة التهجد والاعتكاف والدروس والندوات والمقارئ القرآنية .

 

كما وجهت الوزارة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير اللازمة و تجديد فرش ألف مسجد قبل حلول الشهر الكريم، و العناية بمصليات السيدات وعمليات النظافة المستمرة وبما يليق بحرمة المسجد وعظمة الشهر الفضيل .. اللهم بلغنى رمضان بكل خير واجعله عام يمن وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .

 

ونشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى وقت سابق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أسماء المجموعة عدد من الأئمة المعتمدين من رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف لصلاة التهجد بالمساجد الكبرى فى شهر رمضان 1444هـ بناء على تقارير المديريات الإقليمية.

 

وأعلن الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، السماح بإقامة الاعتكاف وصلاة التراويح وصلاة التهجد بالمساجد الكبرى، ضمن استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان، وناقش القطاع الدينى بوزارة الأوقاف اليوم السبت خطة الوزارة للاستعداد لشهر رمضان المبارك 1444هــ.

 

وأكد عبد المجيد، أن هناك خطة غير مسبوقة فى الإعداد للشهر الكريم، من خلال تكثيف الدروس العلمية ومقارئ القرآن الكريم المتنوعة، والابتهالات الدينية لكبار المبتهلين، مع تكليف المديريات الإقليمية بإعداد خطتها الرمضانية مبكرًا، على أن تتضمن إقامة الاعتكاف وصلاة التهجد بالمساجد الكبرى.

 

وتابع رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم: "كما تم تكليف الإدارة المركزية للبر والأوقاف بإعداد خطتها لتوفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية، و300 طن لحوم فى إطار مشروع صكوك الأضاحى والإطعام، على أن توزع فى الأيام الأولى من الشهر الكريم، بحيث تبدأ عملية التوزيع قبل بداية الشهر الكريم بنحو ثلاثة أيام، وسيتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما سيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى خلال شهر رمضان المبارك 1444هــ ".


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