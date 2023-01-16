الكهرباء: مشروع الربط الكهربائى مع السعودية يسير بخطى منتظمة وسريعة

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى، بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجانبين المصري و السعودى بدأوا فى مراحلة أمر توريد المهمات اللازمة لتركيب خطوط النقل سواء على الأراضي المصرية أو السعوديه ، موضحا أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع وكافة الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع الذى يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين فى وقت الذروة الذى يختلف بين البلدين بفارق 6 ساعات تقريبا.

و أضاف المصدر، أن مدة تنفيذ المشروع تستغرق 36 شهر من تاريخ توقيع العقود بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليار جنيه الخاصة بالجانب المصرى.

أشار المصدر ، إلى أن الجدول الزمني للمشروع يتضمن تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى أكتوبر 2025 بقدرة 1500 ميجا وات ، مشيرا إلى أن باقى القدرات ستدخل تباعا إلى أن تصل الى 3 الاف ميجا وات للتبادل مع الجانب السعودي.