أخبار 24 ساعة.. وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج فى قلب عملية التنمية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزير الأوقاف يعين أسامة الجندى مديرًا عامًا لمراكز التدريب ورفيق أبو المجد للمكتب الفنى
جامعة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه عن صورة القرية في الأدب التشيكي والمصرى
الأزهر يدين الهجوم الإرهابى بمحيط الخارجية الأفغانية ويؤكد تضامنه مع الشعب الأفغانى
رئيس جامعة عين شمس يستقبل عائلة سحر أول حالة زراعة رئة من متبرع حى بقصر الزعفران
الأوقاف: "السلام النفسى والمجتمعى والدولى".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة
وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج في قلب عملية التنمية
التضامن الاجتماعى: التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى حقق آثارًا تنموية واسعة في المجتمعات المحلية
وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة: خير الصدقة العاجل منها والسعيد من وعظ بغيره
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