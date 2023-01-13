الأزهر يدين الهجوم الإرهابى بمحيط الخارجية الأفغانية ويؤكد تضامنه مع الشعب الأفغانى

كتب لؤى على

أعرب الأزهر الشريف عن بالغ إدانته للحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من مقر وزارة الخارجية الأفغانية بالعاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن وفاة عدد من الضحايا والمصابين.

وأكد الأزهر تضامنه مع الشعب الأفغاني في مصابه الجلل ومع أهالي الضحايا الأبرياء، مشددا على أن استهداف الأبرياء الآمنين والتعدي عليهم وإرهابهم، هو خروج صريح عن تعاليم الدين والأخلاق ومن كل ضوابط القيم الإنسانية، وأن بَثَّ الرعب والخوف في قلوب الأبرياء؛ إفساد في الأرض وإجرام لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، وإلى الشعب الأفغاني، داعيا المولى عز وجل أن يرحم الضحايا وأن يتغمدهم بواسع مغفرته، وأن يربط على قلوب أهليهم وذويهم، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، "إنا لله وإنا إليه راجعون".