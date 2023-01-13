"الرى": خطة للتحول لنظم الرى الحديث فى مزارع قصب السكر

كتبت أسماء نصار

قال عبد السلام جابر، رئيس قطاع تطوير الرى، إنه فى إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من مواردها المائية المحدودة ورفع كفاءة نظام الرى الحقلى وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والعائد المادى للمزارعين تم وضع استراتيجية وخطة تنفيذية للتحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث (الرى بالتنقيط) فى مزارع قصب السكر بإعتبار أن قصب السكر يُعد من المحاصيل الشرهة لإستهلاك المياه.

وأضاف فى تقرير لوزير الرى، أنه تم التنسيق بين الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والرى و وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى لحصر جميع مساحات قصب السكر بمختلف محافظات الجمهورية، والتى بلغت حوالى 325 ألف فدان موزعة على محافظات "محافظة أسوان 89 ألف فدان – محافظة الأقصر 63 ألف فدان – محافظة قنا 118 ألف فدان – محافظة سوهاج 18 ألف فدان – محافظة المنيا 37 ألف فدان " .

وتقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بالإعداد لتنفيذ منطقة تجريبية رائدة بمركز إدفو بمحافظة أسوان لتطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر تقدر بنحو 533 فدان، حيث ستتضمن أعمال تطوير تلك المنطقة تركيب نظم الرى الحديث بالتنقيط بدلاً من الرى بالغمر، وتنفيذ أعمال تطوير المساقى الخاصة بالمنطقة التجريبية من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع إستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تمشياً مع سياسة الدولة نحو التوسع فى إستخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، وكذا، فضلاً عن إنشاء وتشكيل روابط مستخدمى المياه للمنتفعين على تلك المساقى للمشاركة فى التخطيط والتصميم والتنفيذ تمهيداً لقيامهم بإستلام وإدارة وتشغيل وصيانة تلك المساقى وشبكة الرى الحديث لاحقاً .

ويجرى إعداد عدد من البرامج التدريبية فى المجال المؤسسى والفنى والمالى لبناء قدرات تلك الروابط، بهدف تحقيق إستدامة التشغيل والصيانة لتلك المنظومة، وتمكين روابط مستخدمى المياه من القيام بأداء مهامهم بكفاءة عالية، على أن يعقب ذلك عقد ندوات توعوية وإجراء زيارات حقلية من المزارعين خارج المنطقة المستهدفة لزيارة المنطقة التجريبية للتعرف على مكونات هذه التجربة وما تقدمه من مميزات وذلك فى إطار العمل على نشر فكر التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر.