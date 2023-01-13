جامعة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه عن صورة القرية في الأدب التشيكي والمصرى

كتب عبده زكى

تناقش الباحثة أماني حسن عبدالحميد العبد الاثنين المقبل رسالة دكتوراه في الأدب التشيكى بعنوان: صورة القرية فى إبداع الكاتب التشيكى جوزيف كناب (رواية الكَرْمَ علي الجدار، 1926) والكاتب المصرى محمد حسين هيكل (رواية زينب، 1914) دراسة مقارنة وذلك بكلية الالسن جامعة عين شمس.

وتتكون لجنة المناقشة من:

الأستاذ الدكتور عمرو أحمد شطوري (مشرفاً ومقرراً)، أستاذ اللغة التشيكية – كلية الألسن – جامعة عين شمس.

الأستاذ الدكتور عاطف السيد بهجات (مشرفاً مشاركاً)، أستاذ النقد العربي الحديث- كلية الألسن – جامعة عين شمس

الأستاذ الدكتور خالد أبو اليزيد البلتاجى (عضواً)، أستاذ اللغة التشيكية المساعد ورئيس القسم – كلية الألسن – جامعة عين شمس.

الأستاذ الدكتور أولدرشيخ ڤوندروشكا (عضواً)، المستشار الثقافي والإعلامي بسفارة جمهورية التشيك بالقاهرة

الدكتورة إيمان إسماعيل أحمد (مشرفاً مشاركاً )، مدرس الأدب التشيكى – كلية الألسن – جامعة عين شمس