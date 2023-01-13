اليوم السابع
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الجمعة، 13 يناير 2023 02:43 م
أكرم القصاص
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الزراعة: توزيع 100 معدة وآلة زراعية مجانا على 20 جمعية تعاونية فى 4 محافظات

الجمعة، 13 يناير 2023 02:03 م
الزراعة: توزيع 100 معدة وآلة زراعية مجانا على 20 جمعية تعاونية فى 4 محافظات المعدات الزراعية التى تم توزيعها
كتبت أسماء نصار

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أكد الدكتور هانى درويش المدير التنفيذى لمشروع "SAIL"، الممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية IFAD، أنه تم توزيع 100 معدة وآلة زراعية "جرارات - آلات دراس - مفرمة مخلفات - قصابيات بالليزر - مقطورات كسح.... وغيرها" لـ 20 جمعية تعاونية زراعية بمناطق عمل المشروع بمحافظات كفر الشيخ "منطقة مطوبس"، محافظتى المنيا وبنى سويف "منطقتى غرب الفشن وغرب سمالوط"، ومحافظة أسوان "منطقتى وادى النقرة ووادى الصعايدة".
 
وأوضح بيان لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار سعى الوزارة لدعم الجمعيات التعاونية الزراعية بمناطق الإستصلاح الحديثة ورفع قدرات هذه الجمعيات لتلبى إحتياجات المنتفعين والخريجين بهذه المناطق، وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة المشرف العام على مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة SAIL الممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية IFAD.
 
وأضاف درويش أن مشروع SAIL قدم هذه المعدات كمنح للجمعيات التعاونية الزراعية، لتعظيم دور هذه الجمعيات فى خدمه أراضى المنتفعين بهذه القرى والمساعدة على مواكبة العمليات الزراعية الحديثه والمتأقلمه مع التغيرات المناخية، كما تم إعداد خطط تشغيليه لهذه المعدات لضمان ان تؤدى الدور الصحيح فى خدمه المنتفعين والخريجين بهذه القرى.
 
وفى سياق متصل، كان الدكتور هانى درويش، أكد أن مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة SAIL تم من خلاله إعادة تأهيل 36,250 متر طولى مساقى بمنطقة مطوبس – كفر الشيخ بقرى "إبراهيم الدسوقى – السيد البدوى – سيدى طلحة" والتى ساهمت فى التغلب على مشكلة عدم وصول المياه لنهايات الأفرع، مما أدى إلى إعادة زراعة الأرض البور التى لم تكن تصل لها مياه الرى وأيضًا زيادة الإنتاجية للمحاصيل المنزرعة بهذه المناطق.
 
 
 

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