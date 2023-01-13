جامعة عين شمس تنظم الحوار القومي للتعليم والتعلم الرقمي فى مصر باستضافة جامعة الجلالة

كتب محمد صبحى

نظمت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، الحوار القومى المصرى للتعليم والتعلم الرقمي، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى باستضافة جامعة الجلالة الأهلية، برئاسة الدكتور محمد الشناوي، بحضور الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى للتحول الرقمي.

حيث يعد هذا اللقاء من أنشطة مشروع "تمكين مؤسسات التعليم العالى المصرية فى مجال التعليم والتعلم الرقمي" أولى مشروعات المركز القومى المصرى للمعهد الدولى للتعلم عن بعد (IIOE EGYPT National Center) التابع للمركز الدولى للابتكار فى التعليم العالى عبر الانترنت تحت رعاية اليونسكو UNESCO-ICHEI، ومقره بجامعة عين شمس.

وقد قام بالقاء الكلمة الافتتاحية الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، حيث رحب بالحضور، وعرض إمكانيات الجامعة، والشراكات الدولية التى تقوم بها، لفتح آفاق جديدة للتعاون مع كافة الجامعات والمؤسسات الدولية.

وأكد الشناوي، على أهمية هذه الفعالية للمشاركة فى الحوار القومى للتعليم والتعلم الرقمي، مشيراً إلى ارتباط جميع مجالات وبرامج جامعة الجلالة، بالتطورات العملية المتسارعة، لتلبية احتياجات سوق العمل المحلى والعالمي.

وعرضت الدكتورة منى عبد العال، المدير التنفيذى لادارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس، والامين العام المساعد للمعهد الدولى للتعلم عن بعد IIOE، ومدير المركز القومى المصرى للمعهد الدولى للتعلم عن بعد، رؤية ورسالة المركز وأهداف المشروع، كما أشادت بدور الجامعات المصرية الشريكة للمركز.

من جانبه، عبر الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمى للتحول الرقمي، عن سعادته بحضور هذه الفعالية، وشرح أهمية النقاش فى مجال التعليم والتعلم الرقمى فى الجامعات المصرية، الذى وصل عددها إلى 90 جامعة ما بين حكومية وأهلية وخاصة.

وتبع هذا عرض للدكتورة سناء راضى نائب رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد لشئون التعليم العالي، والتى شرحت من خلالها معايير ضمان الجودة فى مجال التعلم الالكتروني، وأهمية تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس فى إنتاج المقررات الالكترونية.

وتبعها مداخلة Prof Paul Prinsloo

Research Professor in Open Distance Learning, University of South Africa، والذى عرض نبذة عن السياسات الدولية للتعلم الرقمى وأفضل الممارسات فى هذا المجال على المستوى الدولى والافريقى.

ثم أدارت الدكتورة داليا يوسف مدير الوحدة المركزية للتعلم الالكترونى بجامعة عين شمس، جلسة حوار حول تأثير تطبيق استراتيجيات التعلم الرقمى فى مؤسسات التعليم العالى والتحديات والفرص التى تواجه الجامعات المصرية فى تطبيق سياسات التعلم والتعليم الرقمى مع لفيف من الخبراء من الجامعات المصرية والمجلس الاعلى للجامعات.

وفى ختام الفعالية، أعلنت الدكتورة منى عبد العال، عن إصدار تقرير يحتوى على تحليل لابرز التوصيات والمقترحات المستقبلية لدعم وأستدامة التعليم والتعلم الرقمى فى مؤسسات التعليم العالى المصرية.

الجدير بالذكر، شهدت الفعالية حضور كلا من الدكتور ابراهيم فتحى معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة المنصورة الجديدة، والدكتور حسام فهيم، أستشارى نظم المعلومات والاتصالات والاستاذ بجامعة عين شمس، والدكتور جون فايز نائب مدير مركز الخدمات الالكترونيه والمعرفية بالمجلس الاعلى للجامعات، والدكتورة غادة الخياط مدير مركز الإبتكارات التربوية والتعلم عن بعد بجامعة الاسكندرية، والدكتور هانى النشار مدير وحدة التحول الرقمى بجامعة بنى سويف، والدكتور محمد عبد العزيز مدير وحدة التحول الرقمى بجامعة الجلالة، والدكتورة ولاء سرحان مدير وحدة التعلم الالكترونى والاختبارات الالكترونيه بجامعة الزقازيق.

بالإضافة إلى حضور فريق عمل المركز القومى المصرى للمعهد الدولى للتعلم عن بعد IIOE Egypt والوحدة المركزية للتعلم الالكترونى بجامعة عين شمس وهم الدكتور هانى نادى والدكتورة دعاء انس والدكتورة هبة شوقى والدكتورة آيه مصطفى ود. محمد يسري.

كما أنه تم بث هذا الحوار مباشر من خلال تطبيق زووم، بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وعدد من المسئولين بمركز الابتكار فى التعليم العالى تحت رعاية اليونسكو UNESCO- ICHEI.