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وزير الأوقاف يعين أسامة الجندى مديرًا عامًا لمراكز التدريب ورفيق أبو المجد للمكتب الفنى

الجمعة، 13 يناير 2023 09:15 م
وزير الأوقاف يعين أسامة الجندى مديرًا عامًا لمراكز التدريب ورفيق أبو المجد للمكتب الفنى
كتب على عبد الرحمن

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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة، قرارًا بتعيين الدكتور أسامة فخري فكري محمد الجندي مديرًا عامًا لمراكز التدريب بديوان عام الوزارة ، مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بديوان عام الوزارة.
 
كما اعتمد وزير الأوقاف اليوم الجمعة، قرارًا بتعيين رفيق إبراهيم أبو المجد محمد القاضي مديرًا عامًا للمكتب الفني بديوان عام الوزارة.
 
وفي سياق متصل نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أسماء المجموعة الأولى من الأئمة المعتمدين من رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف لصلاة التهجد بالمساجد الكبرى في شهر رمضان 1444هـ بناء على تقارير المديريات الإقليمية.
 
وأعلن الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، فى وقت سابق عودة السماح بإقامة موائد الإفطار فى الملحقات المناسبة لذلك بإشراف إمام المسجد ومجلس الإدارة المعتمد لمن أراد ذلك.
 
وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، مساء اليوم:"عمار يا مساجد مصر .. ورمضان بجميع شعائره التراويح والتهجد والاعتكاف فضلا عن تكثيف دروس العلم والمقارئ القرآنية والابتهالات الدينية وموائد الإفطار".
 
وأعلن الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، السماح بإقامة الاعتكاف وصلاة التراويح وصلاة التهجد بالمساجد الكبرى، ضمن استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان، وناقش القطاع الديني بوزارة الأوقاف اليوم السبت خطة الوزارة للاستعداد لشهر رمضان المبارك 1444هــ.
 
 

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