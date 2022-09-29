اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 سبتمبر 2022 01:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة بالأسواق لمستحضر نيفناك

الخميس، 29 سبتمبر 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة بالأسواق لمستحضر نيفناك هيئة الدواء المصرية - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 
مكتب التنسيق يوضح تفاصيل بيانات طلاب الدبلومة الأمريكية بموقع التنسيق
 
الانتهاء من إصلاح عطل محطة مياه الجيزة.. وعودة المياه تدريجيا
 
توفر 4500 فرصة عمل.. أهم المعلومات عن المنطقة الاستثمارية ببنها بعد افتتاحها.. إنفوجراف
 
مصر تدين هجوما تعرض له العراق وتؤكد مراقبتها عن كثب التوترات بالمنطقة
 
تعرف على محطة عدلى منصور التبادلية أفضل مشروع نقل فى العالم
 
5 أسباب وراء حصد محطة عدلى منصور جائزة أفضل مشروع نقل بالعالم.. إنفوجراف
 
وزير الخارجية يبحث مع وزيرة البيئة التنسيق ومتابعة الإعداد لمؤتمر cop27
 
تفاصيل وأماكن الوحدات السكنية المقرر تسليمها خلال 18 شهرا
 
رئاسة الجمهورية: فوز 5 مشروعات مصرية كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم شهادة دولية رفيعة المستوى
 
تعرف على تفاصيل وأماكن الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى فى المحافظات
 
كيف نجحت الدولة فى توفير السلع وتفادى الأزمات؟ تعرف على التفاصيل
 
وزير النقل يسلم رسالة من الرئيس السيسى لرئيس الوزراء اليابانى
 
القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى
 
التعليم: الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة مضافة للمجموع ومن 60 درجة
 
 

أهم الاخبار

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

مكتب التنسيق يوضح تفاصيل بيانات طلاب الدبلومة الأمريكية بموقع التنسيق

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 10:34 م

رئيس الوزراء يعلن تفاصيل ومحاور المؤتمر الاقتصادى الأسبوع المقبل فى مؤتمر صحفي

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 10:06 م

الانتهاء من إصلاح عطل محطة مياه الجيزة.. وعودة المياه تدريجيا

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 08:56 م

محافظ القاهرة يفتتح معرضا لمستلزمات المدارس بالمعادى بتخفيضات 50%.. صور

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 08:18 م

الصحة: المصل المضاد لـ السعار متوفر بالمجان بمستشفيات الوزارة

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 06:51 م

أخبار مصر.. اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل إنشاء مترو إسكندرية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 06:32 م

مدبولى: الرئيس السيسي وجه بتطوير صناعة السيارات وتوطينها وتعميق المكون المحلى بها

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 06:17 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة