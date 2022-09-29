أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة بالأسواق لمستحضر نيفناك

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
مكتب التنسيق يوضح تفاصيل بيانات طلاب الدبلومة الأمريكية بموقع التنسيق
الانتهاء من إصلاح عطل محطة مياه الجيزة.. وعودة المياه تدريجيا
توفر 4500 فرصة عمل.. أهم المعلومات عن المنطقة الاستثمارية ببنها بعد افتتاحها.. إنفوجراف
مصر تدين هجوما تعرض له العراق وتؤكد مراقبتها عن كثب التوترات بالمنطقة
تعرف على محطة عدلى منصور التبادلية أفضل مشروع نقل فى العالم
5 أسباب وراء حصد محطة عدلى منصور جائزة أفضل مشروع نقل بالعالم.. إنفوجراف
وزير الخارجية يبحث مع وزيرة البيئة التنسيق ومتابعة الإعداد لمؤتمر cop27
تفاصيل وأماكن الوحدات السكنية المقرر تسليمها خلال 18 شهرا
رئاسة الجمهورية: فوز 5 مشروعات مصرية كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم شهادة دولية رفيعة المستوى
تعرف على تفاصيل وأماكن الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى فى المحافظات
كيف نجحت الدولة فى توفير السلع وتفادى الأزمات؟ تعرف على التفاصيل
وزير النقل يسلم رسالة من الرئيس السيسى لرئيس الوزراء اليابانى
القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى
التعليم: الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة مضافة للمجموع ومن 60 درجة
هيئة الدواء تحذر المواطنين من عبوات مغشوشة بالأسواق لمستحضر نيفناك
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