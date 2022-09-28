تعرف على تفاصيل وأماكن الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى فى المحافظات

كتب أحمد حسن

ينشر اليوم السابع تفاصيل وأماكن الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى، فى المحافظات والمدن.

كما ننشر أسعار الوحدات السكنية وقيمة كل وحدة، وسعر المتر وأنظمة السداد، وقيمة القسط.

ويجب أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم لها - أو المقيمين بها، أو المرتبط بها عملًا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويستثنى من ذلك المتقدمون من متوسطى الدخل، ويلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمـدة 7 سـنوات لـكل مـن منخفضـى ومتوسـطى الدخـل، ويحظـر عليـه التصـرف فيهـا أو التعامـل عليهـا بأى نـوع مـن أنـواع التصرفـات أو التعاملات قبـل مـرور 7 سـنوات لمنخفضـى الدخـل ولمتوســطى الدخــل مــن تاريــخ الاستلام، أو الحصــول علــى موافقــة مجلــس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ويعاقــب كل مــن يخالـف ذلـك بالحبـس مـدة لا تقـل عـن سـنة، وبغرامـة لا تقـل عـن عشـرين ألـف جنيـه ولا تتجـاوز مائـة ألـف جنيـه، أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن، مـع الحكـم بـرد الوحـدة السـكنية المنتفـع بهـا والدعـم الممنــوح (المباشـر وغيــر المباشـر) وتكلفتـه دفعـة واحـدة إلى الصنـدوق، وذلـك وفقًا لأحكام قانـون الإسكان الاجتماعى ودعـم التمويـل العقـارى رقـم 93 لسـنه 2018 وقـرارات مجلـس إدارة الصنـدوق فى هـذا الشـأن.

وأضافت: تشمل الشروط، ضرورة أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصرى الجنسية، وألا تقل سن المتقدم من منخفضى ومتوسطى الدخل عن 21 سنة فى تاريخ نهاية الإعلان، وألا يزيد سن المتقدم من منخفضى الدخل عن 50 سنة فى تاريخ الإعلان، وألا يزيــد ســن المتقــدم مــن متوســطى الدخــل عــن ســن المعــاش (المقــرر بقانــون التأمينــات الاجتماعية والمعاشـات الصـادر بالقانـون رقـم 148 لسـنة 2019 ) فـى تاريـخ نهايـة مـدة القـرض (تحـدد وفقـًا للدراسـة الائتمانية للجهــة الممولــة)، وألا يزيـد سـن المتقـدم مـن متوسـطى الدخـل مـن أصحـاب المعاشـات والمسـتفيدين مـن المعاشـات عـن 75 سـنة فـى تاريـخ نهايـة مـدة القـرض، بشـرط سـداد 40% بحـد أدنـى مـن قيمـة الوحـدة كدفعـة مقدمـة، مـع تحويـل المعـاش إلى الجهـة الممولـة، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا، ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقارى لمدة تصل إلى 30 عاما حسب الموافقة الائتمانية.



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