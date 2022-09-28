رئاسة الجمهورية: فوز 5 مشروعات مصرية كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم شهادة دولية رفيعة المستوى

كتب محمد الجالى

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن فوز 5 مشروعات مصرية في مسابقة التحكيم العالمية، كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم يعد بمثابة شهادة دولية رفيعة المستوى، من أعرق المكاتب الهندسية المحترفة فى العالم، على قدرة الدولة المصرية لإنجاز المشروعات التنموية وفق ارقى المعايير الهندسية والإنشائية وفى مدد زمنية قياسية، وهى المحددات والمعايير التى طالما يوجه بتطبيقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشدد على الالتزام بها فى جميع المشروعات التنموية على امتداد رقعة الجمهورية.

كانت مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية أعلنت مؤخرا نتيجة مسابقة التحكيم العالمية لأفضل وأرقى المشروعات والإنشاءات الهندسية على مستوى قارات العالم للعام 2022 ضمت حوالى 34 مشروعاً فازت مصر بخمسة جوائز منهم عن مشروعات :

- أفضل مشروع نقل في العالم "محطة عدلي منصور التبادلية".

- افضل مشروع ثقافى فى العالم مركز مصر الثقافي الإسلامي، والذى تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

- افضل مشروع ترميم فى العالم "تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل".

- أفضل مشروع للطاقة والصناعة فى العالم، "محطة رياح رأس غارب بخليج السويس".

- افضل مشروع بيئي فى العالم "مشروع تطوير قري توشكي الجنوبية".