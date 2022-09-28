اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 10:05 م
أكرم القصاص
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توفر 4500 فرصة عمل.. أهم المعلومات عن المنطقة الاستثمارية ببنها بعد افتتاحها.. إنفوجراف

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 08:42 م
توفر 4500 فرصة عمل.. أهم المعلومات عن المنطقة الاستثمارية ببنها بعد افتتاحها.. إنفوجراف أهم المعلومات عن المنطقة الاستثمارية في بنها

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خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية علي مستوي الجمهورية اليوم، الأربعاء، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

 

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أهم المعلومات عن المنطقة الاستثمارية ببنها بعد افتتاحها

 

تقع بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها بمحافظة القليوبية

 

تم تخصيص المنطقة للصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها

المنطقة الاستثمارية ببنها
المنطقة الاستثمارية ببنها

 

مساحتها 46 فدانا

تضم 147 وحدة صناعية و16 منفذ بيع و18 مخزنا و6 وحدات تبريد

 

توفر هذه الوحدات ما يزيد عن 4500 فرصة عمل

 

تضم المنطقة مركز خدمات المستثمرين ومركزاً حضرياً للمرأة ومركز ريادة الأعمال ومبنى خدمات عاملين

 

التكلفة الإجمالية للمشروع 1.1 مليار جنيه

 

متوسط المساحات للوحدات الصناعية تتراوح بين 240م2 إلى 360م2

 

التعاقد مع المستثمرين بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد

 

بلغت نسبة الإشغال بالمنطقة الاستثمارية ببنها نسبة الـ100%

 


المنطقة الاستثمارية ببنها

المشروعات التنمويه

الرئيس السيسى



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