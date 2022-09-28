توفر 4500 فرصة عمل.. أهم المعلومات عن المنطقة الاستثمارية ببنها بعد افتتاحها.. إنفوجراف

خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية علي مستوي الجمهورية اليوم، الأربعاء، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أهم المعلومات عن المنطقة الاستثمارية ببنها بعد افتتاحها

تقع بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها بمحافظة القليوبية

تم تخصيص المنطقة للصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها



المنطقة الاستثمارية ببنها

مساحتها 46 فدانا

تضم 147 وحدة صناعية و16 منفذ بيع و18 مخزنا و6 وحدات تبريد

توفر هذه الوحدات ما يزيد عن 4500 فرصة عمل

تضم المنطقة مركز خدمات المستثمرين ومركزاً حضرياً للمرأة ومركز ريادة الأعمال ومبنى خدمات عاملين

التكلفة الإجمالية للمشروع 1.1 مليار جنيه

متوسط المساحات للوحدات الصناعية تتراوح بين 240م2 إلى 360م2

التعاقد مع المستثمرين بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد

بلغت نسبة الإشغال بالمنطقة الاستثمارية ببنها نسبة الـ100%