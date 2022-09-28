كيف نجحت الدولة فى توفير السلع وتفادى الأزمات؟ تعرف على التفاصيل

كتب مدحت وهبة

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على اتخاذ خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية تكفى احتياجات المواطنين طوال الوقت كذلك منافذ المجمعات الاستلاكية بكافة المنتجات والسلع أول بأول.

وبدات الوزارة فى صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم وعمليات صرف السلع للمواطنين بعد الزيادة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى للأسر الأولى بالرعاية، اعتبارا من أول شهر سبتمبر الجارى، كما أن لدى الوزارة لديها مخزون استراتيجى من كافة السلع.

خطة وزارة التموين الاستباقية اعتمدت على العديد من المحاور ومنها نجاح الوزارة ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية فى التوسع فى السلاسل التجارية الكبرى وتنفيذ العديد من المشروعات التجارية والمناطق اللوجستية المحافظات المختلفة من أجل تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية والقضاء على هدر المنتجات نتيجة نقل السلعة من محافظة إلى أخرى ثم عودتها إلى نفس المحافظة المنتجة للسلعة، ما يزيد تكاليف النقل وبالتالى تزيد من السعر النهائى للمنتج ومن المستهدف أن تساهم المشروعات التجارية الجارى إنشاؤها فى تخفيض أسعار السلع نتيجة تقليل حلقات تداول المنتجات، وجارى إنشاء 18 مشروعات وتجارية والتوسع فى السلاسل التجارية الكبرى، على أرض الواقع فى 11 محافظة باستثمارات تقرب من 50 مليار جنيه، بجانب طرح فرص استثمارية جديدة بالمحافظات المختلفة.

وكان تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد كشف عن توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة وأن متوسط المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية تتجاوز الـ 6 أشهر، كما تقوم الوزارة بمد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة المنتجات أول بأول كذلك توفير منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة وطرحها بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.