اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مكتب التنسيق يوضح تفاصيل بيانات طلاب الدبلومة الأمريكية بموقع التنسيق

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 10:34 م
مكتب التنسيق يوضح تفاصيل بيانات طلاب الدبلومة الأمريكية بموقع التنسيق مكتب التنسيق
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت وزارة التعليم العالى بيانا توضيحيا صادرا عن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، تعقيبًا على ما جاء بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن نتائج تنسيق بعض طلاب الشهادة الأمريكية.
 
وأوضح مكتب التنسيق أنه قد حدث خطأ في عرض البيانات الخاصة بهؤلاء الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني، وتم إصلاح هذا الخطأ فور اكتشافه، وتم إرسال رسالة نصية للطلاب، لإعادة طباعة الإخطار المبدئي للترشيح.
 
وفيما يتصل بشكوى الطلاب وأولياء الأمور الخاصة بسحب ملفاتهم من الجامعات الأهلية والخاصة، ورفض بعض الجامعات إعادة ملفاتهم مرة أخرى، فقد تم التوجيه بحق هؤلاء الطلاب في إعادة ملفاتهم إلى ذات الجامعات الخاصة والأهلية، وترشيحهم على ذات الكليات التي كانوا مُرشحين لها.
 
وكانت الساعات الماضية شهدت حالة من الجدل بسبب تساؤلات البعض حول تغيير نتائج ترشيح طلاب الشهادات المعادلة.

مكتب التنسيق

تنسيق الجامعات

اخبار مصرية

التعليم العالى

تنسيق الدبلومات الأمريكية

الشهادات الأمريكية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

مكتب التنسيق عن ترشيحات الشهادات المعادلة: إصلاح خطأ فى عرض البيانات بالموقع

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 07:54 م

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية.. مكتب التنسيق يعلن ترشيح 255 ألف طالب

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 10:15 م

تنسيق الدبلومات الفنية.. 245 ألف طالب يسجلون بموقع التنسيق الإلكترونى.. مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب.. قبول 10% من طلاب الدبلومات من إجمالى المقبولين من شهادة الثانوية العامة.. والنتائج خلال 48 ساعة

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:00 ص

تنسيق الجامعات 2022.. بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق: لا يوجد تحويلات ورقية وعلى الطلاب طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق والتوجه للكليات والمعاهد لاستكمال القيد

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 12:38 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة