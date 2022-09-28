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الحكومة توافق على منحة "استرازينيكا" لإقامة مستشفى ميدانى بنطاق مؤتمر cop27

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 01:39 م
الحكومة توافق على منحة "استرازينيكا" لإقامة مستشفى ميدانى بنطاق مؤتمر cop27 اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار

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أعلن مجلس الوزراء إنه في إطار الاستعدادات الجارية للإعداد لخطط وبرامج استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، المُزمع عقده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، فقد وافق على طلب وزارة الصحة والسكان بشأن قبول المنحة المقدمة من شركة استرازينيكا، لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ بغرض استخدامها في إقامة المستشفى الميداني المصغر في نطاق المؤتمر.
 
يأتى ذلك الأمر ضمن إجراءات خطة التأمين الطبي لمؤتمر المناخ، من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، والتي تقدمت بأفضل العروض فنياً ومالياً، لتنفيذ المستشفى الميداني قبل انطلاق فعاليات المؤتمر، لاستخدامها في تقديم الخدمات الطبية أثناء فترة انعقاد المؤتمر.

cop27

مجلس الوزراء

قرارات الحكومة

مؤتمر المناخ

استرازينيكا



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