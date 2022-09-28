اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 03:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 03:14 م
القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى تدريبات مشتركة
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بالبحر المتوسط بنطاق الأسطول الشمالى، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية طراز جوويند (الفاتح) مع الفرقاطة الفرنسية (ACONIT) عقب انتهاء زيارتها الناجحة إلى قاعدة الإسكندرية البحرية.
 
وتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة التى ركزت على تبادل الموقف العملياتى بمسرح العمليات البحرى المشترك، والتدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحرى بغرض مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة البحرية بالمناطق ذات الإهتمام المشترك ، بالإضافة الى تنفيذ تمارين تشيكلات الإبحار التكتيكية.
 
تأتى تلك التدريبات فى إطار خطة القوات المسلحة للتدريبات المشتركة تأكيداً على الشراكة الإستراتيجية والعلاقة الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظريتها الفرنسية بما يساهم بشكل فعال فى الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة.

القوات البحريه

الجيش المصرى

القوات المسلحه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة