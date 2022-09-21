اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 01:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تحظر اصطحاب الهواتف الذكية والتدخين بالمدارس

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تحظر اصطحاب الهواتف الذكية والتدخين بالمدارس وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
إعداد محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التضامن تكذب شائعة تعبئة الطعام المتبقي خلال قمة المناخ لتوزيعه على المستحقين
التعليم تعلن توزيع منهج الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي
"التعليم" تضع قضية التغيرات المناخية فى منهج الصف الخامس الابتدائى
التعليم: عدم إجبار الطلاب على شراء الزى المدرسى من أماكن بعينها
وزير الصحة يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر لبحث سبل التعاون
التعليم تحظر اصطحاب الهواتف الذكية والتدخين بالمدارس وإزالة الشعارات السياسية
الأوقاف تعلن بدء الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية 15 أكتوبر
التعليم تخاطب المديريات بشأن ضوابط العام الدراسى الجديد

اخبار 24 ساعة

الصحة

التعليم

اخبار مصر

التضامن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة