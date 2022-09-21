أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تحظر اصطحاب الهواتف الذكية والتدخين بالمدارس

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التضامن تكذب شائعة تعبئة الطعام المتبقي خلال قمة المناخ لتوزيعه على المستحقين
التعليم تعلن توزيع منهج الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي
"التعليم" تضع قضية التغيرات المناخية فى منهج الصف الخامس الابتدائى
التعليم: عدم إجبار الطلاب على شراء الزى المدرسى من أماكن بعينها
وزير الصحة يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر لبحث سبل التعاون
التعليم تحظر اصطحاب الهواتف الذكية والتدخين بالمدارس وإزالة الشعارات السياسية
الأوقاف تعلن بدء الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية 15 أكتوبر
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