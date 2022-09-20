اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 04:20 م
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"التضامن" توجه بتيسير إجراءات صرف تكافل وكرامة للأسر المستفيدة

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 03:00 م
"التضامن" توجه بتيسير إجراءات صرف تكافل وكرامة للأسر المستفيدة وزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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حرصت وزارة التضامن الاجتماعى، على تيسير صرف المساعدات النقدية ببرنامج "تكافل وكرامة" بعد إضافة أسر جديدة بشكل منتظم  تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث يتم الصرف على مدار الشهر كاملا للمستفيدين من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية، لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم.
 
ويتم صرف الدعم النقدى تحت مظلة برنامج "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر للمستفيدين، بما يشمل حاملي بطاقات "ميزة" البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد، بعد زيادة عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية، بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"5.1 ملايين أسرة.
 
 

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