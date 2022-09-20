السكة الحديد تعلن تفاصيل عودة حركة القطارات بخط "القاهرة / الإسكندرية"

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الهيئة القومية ل سكك حديد مصر عن عودة حركة القطارات على خط القاهرة / الاسكندرية الى طبيعتها وذلك بعد توقف الحركة بالخط واستخدام خطوط بديلة وذلك نتيجة خروج جرار وعربة القوى لقطار 774 ( نوم + مكيف ) مرسى مطروح / القاهرة عن القضبان بمحطة دمنهور صباح اليوم

وأوضحت الهيئة أنه تم الانتهاء من الرفع الساعة 11:55 وتم الاستعداد بالخط الطالع الساعة 12:25 واستخدام الخط الطالع لمسير القطارات فى الاتجاهين فى المسافة بين ابو حمص ودمنهور لحين الاستعداد بالخط الاخر حيث تم مسير قطار 774 من دمنهور للقاهرة فى الاتجاه الطالع وكذلك مسير أول قطار بالاتجاه المعاكس وهو قطار 1205 اكسبريس القاهرة / مرسى مطروح.

وقدمت هيئة السكة الحديد اعتذار لجمهور الركاب عن تاخير القطارات خلال هذه الفترة نتيجة الحادث.