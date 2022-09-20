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"التعليم" تضع قضية التغيرات المناخية فى منهج الصف الخامس الابتدائى

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 08:24 م
"التعليم" تضع قضية التغيرات المناخية فى منهج الصف الخامس الابتدائى وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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وضعت وزارة التربية والتعليم قضية التغيرات المناخية ضمن مناهج الصف الخامس الابتدائي المطورة، والتي يبدأ تدريسها خلال العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 1 أكتوبر المقبل.
 
وجاءت قضية التغيرات المناخية في المنهج، ضمن مادة الدراسات الاجتماعية، حيث جاء الدرس الخاص بها بعنوان "التغيرات المناخية وأثرها على بلدي".
 
ويشمل منهج الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي 16 درسا، موزعة على أشهر: أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير، بعد قرار وزارة التربية والتعليم بتخفيف وتعديل مناهج الصف الخامس لتكون مناسبة للخريطة الزمنية.

التربية والتعليم

التغيرات المناخية

اخبار مصر

منهج الصف الخامس الابتدائي



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