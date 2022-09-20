الأوقاف تعلن بدء الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية 15 أكتوبر

كتب: على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، بدء الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية بالأوقاف 15 أكتوبر المقبل وبمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم 22 أكتوبر المقبل.

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت مدّ باب التقديم لمراكز الثقافة الإسلامية، حتى 30 يونيو لقبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2022م / 2023م بمراكز الثقافة الإسلامية، من الحاصلين أو الحاصلات على مؤهلات عليا من أي من الجامعات المصرية الحكومية سواء جامعة الأزهر أو أي من الجامعات الأخرى أو الجامعات الخاصة أو الأهلية أو المفتوحة أو المعاهد العليا نظام أربع سنوات من الرجال والسيدات.

فى سياق متصل وجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس بالاستعداد الجيد لاستقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد، المقرر انطلاقه 1 أكتوبر المقبل، حيث طالبت بضرورة الانتهاء من وضع جداول الحصص وتسكين الطلاب المحولين بين المدارس وبعضها، إضافة إلى إتمام أعمال الصيانة البسطة، واستبدال مراوح السقف بمراوح حائط حرصا على سلامة الطلاب مع تطبيق إجراءات النظافة داخل الفصول ودورات المياه وتوزيع الطلاب على الفترات الدراسية لتقليل الكثافات الطلابية.

واستعدادا لانطلاق العام الدراسى الجديد والذى انطلق أمس 18 سبتمبر الجارى ا فى المدارس الدولية و1 أكتوبر المقبل للمدارس الرسمية، قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: المدرسة بيتك الثاني فحافظ عليها، زملائي وابنائي المعلمين ، ما نسعى إليه هذا العام هو عودة الطلاب للمدرسة وأن تكون المدرسة مكاناً محبباً للطلاب وجاذباً لهم في جميع النواحي العلمية والثقافية والرياضية والفنية علي أن يجد كل طالب ذاته في المدرسه ليكون لدينا طالب معتز بذاته وفخور ببلادة ويقبل التعددية والتعامل مع الآخر وقادر علي التنافسية ويكونوا قيادات وعلماء للمستقبل نفخر ونعتز بهم ، وبناء شخص واعي وصالح ومتصالح مع ذاته ومستعد لخدمة وطنه.