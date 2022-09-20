وزير النقل يزور معرض السكك الحديدية "اينو ترانس" بألمانيا

كتب سيد الخلفاوى

زار المهندس كامل الوزير وزير النقل، فى اليوم الثانى لزيارته لألمانيا، معرض السكك الحديدية اينو ترانس، حيث تفقد عددا من الأجنحة منها جناح شركة أوراسكوم المصرية المشاركة في المعرض، مشيدا بدور الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ المشروعات القومية في مختلف المجالات، ومنها مجال النقل، كما تفقد الوزير جناح شركة سيمنز الألمانية.

وعلى هامش المعرض، عقد وزير النقل سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء الشركات المتعاقدة معها لتنفيذ مشروعات وزارة النقل.

وعقد اجتماع موسع مع رئيس شركة سيمنز للاتفاق على الخطوات التنفيذية الخاصة بتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة، وكذلك جناح شركة اوراسكوم المصرية.

كما تم عقد اجتماعات مع شركات بروجرس ريل المتعاقد معها على توريد 50 جرار جديد وتحديث 50 جرار هنشل قديم وكذلك عمره 41 جرار سبق توريدها، بالإضافة لعقد الصيانة لعدد 141 جرار، وكذلك شركة تالجو المتعاقد معها لتوريد عدد من قطارات الركاب و 7 قطارات نوم، كما اجتمع مع شركات تاليس الاسبانية المتعاقد معها لتطوير نظم الإشارات بالسكك الحديد وشركة كاف المتعاقد معها لتأهيل 23 قطارا خاصا بالخط الأول للمترو.

ومن المقرر مع نهاية اليوم مشاركة وزير النقل في اجتماع قمة قادة السكك الحديدية، بحضور عدد كبير من وزراء النقل على مستوى العالم ورؤساء شركات السكك الحديدية.