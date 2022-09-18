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أخبار 24 ساعة.. وزير التعليم: تصحيح الامتحان المقالى للثانوية عبر تابلت المعلم

الأحد، 18 سبتمبر 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. وزير التعليم: تصحيح الامتحان المقالى للثانوية عبر تابلت المعلم الدكتور رضا حجازي
كتب سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
وزير التعليم: نسعى هذا العام لعودة الطلاب للمدرسة وأن تكون مكانا محببا لهم
 
الصحة: رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الطبية بالتزامن مع تطبيق خطة تأمين COP27
 
وزير التعليم: تصحيح الامتحان المقالى للثانوية عبر تابلت المعلم
 
انطلاق مشاورات مبادرة جديدة حول استدامة السلام تحت رئاسة مصر لقمة تغير المناخ
 
الصحة: إطلاق حملة تنشيطية للتطعيم بلقاح كورونا قبيل إطلاق قمة المناخ فى شرم
 
رئيس هيئة قناة السويس يشرح أسباب زيادة رسوم عبور السفن
 
مى عبد الحميد: القسط يبدأ من 427 جنيها للشقة بالإسكان الاجتماعى
 

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