أخبار 24 ساعة.. وزير التعليم: تصحيح الامتحان المقالى للثانوية عبر تابلت المعلم

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أخبار 24 ساعة.. وزير التعليم: تصحيح الامتحان المقالى للثانوية عبر تابلت المعلمالأحد، 18 سبتمبر 2022 12:00 ص
الدكتور رضا حجازي
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