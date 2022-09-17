وزير التعليم: نسعى هذا العام لعودة الطلاب للمدرسة وأن تكون مكانا محببا لهم

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: المدرسة بيتك الثانى فحافظ عليها، زملائى وأبنائى المعلمين، ما نسعى إليه هذا العام هو عودة الطلاب للمدرسة، وأن تكون المدرسة مكاناً محبباً للطلاب وجاذباً لهم فى جميع النواحى العلمية والثقافية والرياضية والفنية على أن يجد كل طالب ذاته فى المدرسة ليكون لدينا طالب معتز بذاته وفخور ببلاده ويقبل التعددية والتعامل مع الآخر وقادر على التنافسية، ويكون الطلاب قيادات وعلماء للمستقبل نفخر ونعتز بهم، وبناء شخص واعى وصالح ومتصالح مع ذاته ومستعد لخدمة وطنه.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: لعل استراتيجيات المساهمة والمشاركة هى من الاستراتيجيات الهامة والداعمة لجذب أبنائنا الطلاب، ودعم روح المواطنة وحب الوطن لديهم، لذا أدعوكم جميعاً بأداء الدور التربوى والاجتماعى المنوط بكم لجذب أبنائنا الطلاب للمدارس بحب وشغف، وأن يترسخ داخل وجدانهم.