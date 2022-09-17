وزير التموين: الاقتصاد المعتمد على الفكر والابتكار له دور كبير في التنمية

كتب محمد السيد - تصوير : محمد الحصرى

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن توقيت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية مهم للغاية، خاصة وأنه في الفترة الأخيرة تحول الاقتصاد العالمي عن وضعه القديم وأصبح يعتمد على براءات الاختراعات وأصبح الاقتصاد المعتمد على الفكر والابتكار له دور كبير في التنمية.

وأضاف وزير التموين أن الملكية الفكرية لها دور كبير في استراتيجية المناخ، بما أوجد تشابك بين الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية والحفاظ على المناخ، متابعا:" لدينا العلامات التجارية والعلامات الصناعية وعلامات تخص النباتات، ولدينا كدولة باع كبير في براءات الاختراع ".

وأشار وزير التموين الى أن توجه الاستراتيجية هو إيجاد الجهاز المصري للملكية الفكرية، بهدف توحيد الجهود وإيجاد إطار تشريعي قانوني لخلق المناخ الداعم وتوفير الوعي المجتمعي الداعم للملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلف.

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بحضور بعض الوزراء المعنيين التموين والتعاون الدولى والتعليم العالى والصناعة وكبار الصحفيين والإعلاميين.

ويستعرض المؤتمر الخطوط العريضة للاستراتيجية التي تم إعدادها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، و"رؤية مصر 2030"، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وتحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.ّ























































































































