الزراعة تستعرض ملخصا بأنشطة "المركزى للنخيل" خلال الأسبوع الماضى

كتبت ــ أسماء نصار

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، ممثلة في المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، التابع لمركز البحوث الزراعية، ملخصا بأهم أنشطة المعمل وفروعه المختلفة خلال الأسبوع الماضي.

وقال الدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل، إنه تم خلال الأسبوع الماضي من خلال أفرع المعمل، تنفيذ ندوة إرشادية بمحافظة المنيا، فضلا عن يومي حقل بمحافظتي الدقهلية والشرقية، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف العمل الإرشادي للمعمل، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب.

وأشار مدير المعمل، إلى أنه تم تنفيذ ندوة إرشادية بإدارة سمالوط الزراعية بمحافظة المنيا، حول: كيفية اختيار الفسائل الجيدة للزراعة وتجهيز الأرض، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وإدارة المكافحة بإدارة سمالوط الزراعية، حيث تم توجيه المزارعين إلي زراعة الأصناف العربية ذات صفات الجودة العالية والعائد الاقتصادي الوفير مثل البرحي والمجدول وغيرها من الأصناف التي تجود زراعتها تحت الظروف المناخية لمحافظة المنيا، فضلا عن توعية مهندسي الإرشاد الزراعي، لتوجيه المزارعين لاستبدال طرق الري والتسميد التقليدية واستخدام الطرق الحديثة.

وأضاف، أنه تم تنفيذ يوم حقلي، بقرية كوم النور التابعة لمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بعنوان: نخيل التمر وطرق الجمع، حيث تم توجيه المزارعين بظاهر اكتمال نضج ثمار نخيل التمر.

طرق الجمع المختلفة حسب الأصناف، وطرق تسويقها محليا وإقليما وعالميا، فضلا عن طرق الحفظ المختلفة حسب الأصناف، كذلك الاستعداد لمرحلة ما بعد الجمع لبداية موسم جديد ونظيف، وطرق السيطرة والتحكم والحد من الإصابة بأهم الآفات الحشرية والتي تسبب ضررا اقتصاديا علي ثروة نخيل التمر بمزارع النخيل.

وقال جاد الله، إنه تم ايضا تنفيذ، يوم حقلي، بمنطقة فاقوس، في محافظة الشرقية، حيث تم التركيز على عمليات جمع الثمار، للحصول علي أعلى إنتاجية وجودة عالية.