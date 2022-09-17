مى عبد الحميد: القسط يبدأ من 427 جنيها للشقة بالإسكان الاجتماعى

محمد شرقاوى

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن شروط الإعلان الـ16 الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان والمندرج تحت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 3" غير مسبوقة، لافتة إلى أن أغلب وحدات الإسكان الاجتماعي يتراوح سعرها ما بين 194 ألف جنيه و207 آلاف جنيه.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، أن 3 مواقع ضمن الإعلان يستلم فيها المواطن الوحدة بعد 18 شهرا"، مؤكدة أن الأسعار بالنسبة لمستويات الدخول مناسبة جدا، والمقدمات بنسبة 10% لمحدودي الدخل، كما أن القسط يبدأ بـ427 جنيها، لافتة إلى hن الصندوق رفع سقف دخل المتقدمين إلى 8 آلاف للأسرة و6 آلاف للأعزب، بالنسبة لمنخفضي الدخل، من أجل توسيع الشريحة المتقدمة.

ونفت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، وجود تأثير لرفع سقف الدخل على أصحاب الدخول المنخفضة، مؤكدة أن الحاصلين على مرتبات 1500 و2000 و2500 جنيه، بإمكانهم التقدم للمبادرة، وذكرت أن الدعم المخصص للوحدة، يماثل ثمنها بمقدار الضعف؛ بسبب دعم الفائدة بنسبة 3%، وتكلفة المرافق والأرض، والدعم النقدي، متابعة: "القسط يمثل 40% من الدخل كحد أقصى، والدخل الأقل يحظى بدعم نقدي أكبر".

وأشارت إلى أن الوحدات مطروحة في 25 محافظة وداخل كل أنحاء الجمهورية، معقبة: "لا نذكر أعداد الشقق عادة، عندما يكون العدد بزيادة نفتح فرصة لبناء جديد ونمنح المواطنين في مرحلة لاحقة، أطمئن إن الناس لما هتقدم هتلاقي فرصة"، موضحة أن نسبة رفض الصندوق في حدود 10% والبنك 15%، لأن الدخل يتجاوز الحدود الموضوعة أو سبق للمواطن الاستفادة من مبادرات أخرى، مؤكدة أن الصندوق يحرص على منح الوحدة للمستحقين، خاصة أنها مدعومة بشكل كبير.