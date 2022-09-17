تنسيق 2022.. معامل هندسة القاهرة تستقبل طلاب الدبلومات لتسجيل الرغبات

كتب ـ محمد صبحى

توافد طلاب الدبلومات الفنية اليوم السبت، على معامل تنسيق كلية الهندسة بجامعة القاهرة لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى للالتحاق بالجامعات والمعاهد للعام الجامعى 2022 / 2023.

فيما استقبلت معامل كلية الهندسة عددا من طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات ضمن مرحلة تقليل الاغتراب "التحويلات بين الكليات "، وذلك فى آخر أيام المرحلة وفقا الجدول الزمنى المعلن من مكتب التنسيق.

وتوفر كلية الهندسة عددا من من الإداريين والفنيين لمساعدة ومعاونة الطلاب أثناء عملية إدخال الرغبات وترتيبها على موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك دون تدخل فى رغبات الطلاب .

حدد مكتب التنسيق للقبول بالجامعات عددا من التعليمات الهامة لطلاب الدبلومات الفنية أثناء تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك تزامناً مع انطلاق أعمال مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية والتى تستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" أبرز 5 تعليمات لطلاب الدبلومات الفنية:

1 - خدمة التنسيق الإلكترونى تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات في أي وقت تشاء حتى موعد إغلاق الموقع.

2 - متاح للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليك اختيار رغباتك.

3 - ناقش مع أسرتك ترتيب رغباتك بعناية حتى تكون الاختيارات التي ستبديها مماثلة تماما لرغباتك ومجموعك.

4 -بعد الانتهاء من إدخال رغباتك يمكن طباعة الرغبات التي تم إدخالها ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

5 - إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لهذا التعديل.