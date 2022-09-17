وزير الأوقاف يشكل لجنة ضمان الجودة والتميز الدعوى لمتابعة الأداء بالمساجد

كتب ــ على عبد الرحمن

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا بتشكيل لجنة لضمان جودة وتميز العمل الدعوى على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على تحقيق أعلى درجات ضمان الجودة والتميز الدعوي، ويكون الدكتور محمود مرزوق مقررًا للجنة وأمينًا لسرها، وتقدم اللجنة تقريرًا شهريًا بنتائج أعمالها للسلطة المختصة بالوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن الوزير وجه اللجنة بأن تضع في اعتبارها عدة نقاط على النحو التالى:

أولاً : الأداء الدعوى:

"الخطب – الندوات – الدروس الدينية – المقارئ – مكتبة المسجد – دروس ومقارئ السيدات – الحضور الجماهيرى – خدمة المجتمع".

ثانيًا :

• الجانب الإنشائى والمعمارى للمسجد وملحقاته .

• مستوى الصيانة والنظافة .

وذلك على ثلاث درجات :

1- شهادة ضمان الجودة من الفئة (أ) للمساجد الكبرى والجامعة التى تحقق تميزًا بواقع 90% فأكثر.

2-شهادة ضمان الجودة من الفئة (ب) للمساجد الكبرى والجامعة التى تحقق تميزًا بواقع 85% إلى 89% .

3- شهادة ضمان الجودة من الفئة (ج) للمساجد التى تحقق تميزًا بواقع 75% إلى 84% .

وسيتم صرف مكافأة جهود غير عادية لجميع العاملين بالمساجد التى تحصل على شهادة الجودة من الفئة (أ) أو الفئة (ب) حسب درجة التميز، بشرط استمرارها ومحافظتها على تميزها .

وتكون اللجنة برئاسة رئيس القطاع الدينى وعضوية كل من :

1- وكيل الوزارة لشئون الدعوة .

2- وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم .

3- وكيل الوزارة للرقابة والتقويم .

4- مدير عام الشئون القانونية .