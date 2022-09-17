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وزير التعليم العالى: مصر من الدول الرائدة في حماية الملكية الفكرية

السبت، 17 سبتمبر 2022 12:48 م
وزير التعليم العالى: مصر من الدول الرائدة في حماية الملكية الفكرية وزير التعليم العالي - ارشيفية
كتب محمد السيد

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قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، إن منظمة الملكية الفكرية أنشأت عام 1970، وأن مصر انضمت للمنظمة في 1975، مشيرا الى أن وزارة التعليم العالي بذلت العديد من الجهور في قضية الملكية الفكرية خلال الفترة الماضية.

وأضاف وزير التعليم العالى أن الوزارة قدمت 884 براء اختراع في مصر، وأن وزارة التعليم العالي تبنت مشروع من براءة الاختراع إلى المنتج ، للمساعدة في توطين الصناعات.

وأكد وزير التعليم العالى أن مصر من الدول الرائدة في حماية الملكية الفكرية، لافتا الى أنه خلال الأسبوع الحالي سوف تستقبل مصر رئيس المنظمة الدولية للملكية الفكرية ، وهي أول زيارة له لدولة عربية ، وسوف تكون ضمن جولاته زيارة الي جامعة القاهرة والمتحف الحضاري ومسجد السطان حسن والاوبرا.

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بحضور بعض الوزراء المعنيين التموين والتعاون الدولى والتعليم العالى والصناعة وكبار الصحفيين والإعلاميين.

يستعرض المؤتمر الخطوط العريضة للاستراتيجية التي تم إعدادها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، و"رؤية مصر 2030"، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وتحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات

 

 


المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كرم جبر

اخبار مصر

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

الاعلى للاعلام



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