أخبار × 24 ساعة.. الحكومة توافق على إصدار عملة معدنية فئة "2 جنيه"

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
أخبار مصر.. الرئيس السيسى يعود لأرض الوطن بعد زيارته لقطر ولقاء الأمير تميم
"البترول" تنفى مطالبة المواطنين بضرورة إغلاق محابس عدادات الغاز مساء اليوم
8 أيام ونودع الصيف.. الخريف يبدأ الجمعة 23 سبتمبر ويستمر 89 يوما و20 ساعة
رئيس الوزراء يستعرض الأجندة المبدئية المُقترحة ومحاور المؤتمر الاقتصادى
مصر تستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية الأربعاء المقبل
الحشود تودع الملكة إليزابيث بالتصفيق احتراما لها عند مرور نعشها أمامهم.. فيديو
مجلس الوزراء: مصر تتقدم 19 مركزا وتحتل المرتبة الـ97 بمؤشر التنمية البشرية
مصر تتقدم بالتعازى إلى الأردن الشقيق في ضحايا انهيار عمارة اللويبدة
الإسكان: رفع الحد الأقصى لمحدودى الدخل لـ 8 آلاف جنيه للأسرة.. و6 آلاف للأعزب
"الإسكان" توضح شروط التعاقد وموعد تسليم وحدات "سكن لكل المصريين 3"
"التموين": استمرار معارض أهلا مدارس لنهاية سبتمبر
"المترو": مد ساعات العمل بمكاتب الاشتراكات من 1 أكتوبر المقبل
الحكومة: توسع إقامة مدارس بالوجه القبلى لتضييق الفجوة الجغرافية بمعدلات القيد
قاتل نيرة أشرف يظهر لأول مرة بالبدلة الحمراء أمام النقض بجلسة 26 يناير
المجد لله وعلى الأرض السلام.. بابا الفاتيكان يعانق شيخ الأزهر.. فيديو وصور
الحكومة توافق على إصدار عملة معدنية فئة "2 جنيه" لطرحها للتداول
الحكومة توافق على اعتبار تنفيذ "ميناء تخصصى" بمحطة الضبعة النووية مشروعا قوميا
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