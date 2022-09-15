أخبار × 24 ساعة.. الحكومة توافق على إصدار عملة معدنية فئة "2 جنيه"

كتبت منال العيسوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

أخبار مصر.. الرئيس السيسى يعود لأرض الوطن بعد زيارته لقطر ولقاء الأمير تميم

"البترول" تنفى مطالبة المواطنين بضرورة إغلاق محابس عدادات الغاز مساء اليوم