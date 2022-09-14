"الإسكان" توضح شروط التعاقد وموعد تسليم وحدات "سكن لكل المصريين 3"

كتب سمير حسنى

قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن التعاقد على وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 3 متاح لمتوسطى ومحدودى الدخل، مشيرة إلى أن الإعلان التفصيلى لأسماء المدن المتوفر بها الوحدات سيتم الإعلان عنه يوم الجمعة المقبل الموافق 16 سبتمبر.

أضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى خلال مداخلة هاتفية فى نشرة الأخبار بقناة dmc، أن شراء كراسة الشروط سيكون متوفر لمدة أسبوع للمواطنين ذوى الاحتياجات الخاصة فقط، واعتبارا من الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة، موضحة أنه يمكن للمواطنين شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد.

وحول موعد التسليم الوحدات. قالت مى عبد الحميد أن الوحدات جاهزة للتسليم الفورى عدا ثلاث مواقع ستكون متاحة للتسليم بعد 18 شهر على أن تكون كافة الوحدات كاملة التشطيب عند التسليم.