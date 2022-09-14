"البترول" تنفى مطالبة المواطنين بضرورة إغلاق محابس عدادات الغاز مساء اليوم

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشوراً تحذيرياً منسوباً لوزارة البترول يشدد على المواطنين بضرورة إغلاق محابس عدادات الغاز مسبقة الدفع بالمنازل مساء اليوم نتيجة لوجود أعطال فنية، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد منشور تحذيري صدر، وأنه لا صحة لما نسب لهذا المنشور التحذيري المتداول والذي يشدد على المواطنين بضرورة إغلاق محابس عدادات الغاز مسبقة الدفع بالمنازل مساء اليوم نتيجة لوجود أعطال فنية، مُشددةً على جودة وكفاءة كافة عدادات الغاز الطبيعي سواء التقليدية أو مسبقة الدفع، مُوضحةً أن المتعارف عليه هو إعلام عملاء عداد غاز المنازل مسبق الدفع بوقف استخدام الغاز الطبيعي يوم 14 من كل شهر، بدءاً من الساعة 11.55 مساءً وإعادة استخدامه مرة أخرى في الساعة 12.10 بعد منتصف الليل، وذلك لإجراء عملية صيانة ذاتية لتلك العدادات في ذلك التوقيت، دون وجود أى أعطال فنية، مُشيرةً إلى أن هذه الصيانة تتم بشكل دوري باعتبارها إجراءً طبيعياً لا يشكل أي خطورة على حياه المواطنين، مُهيبةً بالمواطنين عدم التعامل نهائياً مع مهمات الغاز حفاظًا على سلامتهم، والاتصال الفوري في حالات الطوارئ على الرقم "129"طوال 24 ساعة على مدار الأسبوع، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي ذلك المنشور المزيف الذي يستهدف إثارة الذعر بين المواطنين.