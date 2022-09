الحشود تودع الملكة إليزابيث بالتصفيق احتراما لها عند مرور نعشها أمامهم.. فيديو

صفقت الحشود احتراما للملكة إليزابيث الراحلة، وذلك أثناء مرور نعشها أمامهم فى إطار الموكب الملكى المهيب الذى قاده الملك تشارلز الثالث وأشقاؤه وابناه الأميران ويليام وهارى.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن ديليب جوناواردينا ، 73 عاما ، الذي جاء من هيريفوردشاير للوقوف بين الحشود أثناء مرور الموكب: "إنه وقت مؤثر للغاية".

Very somber tone from the crowd, punctuated by cries of “hip hip hooray”. pic.twitter.com/iKbTlyP2Iv