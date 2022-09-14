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تحت رعاية الرئيس السيسى..

مصر تستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية الأربعاء المقبل

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 04:52 م
مصر تستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية الأربعاء المقبل مجلس الوزراء خلال الاجتماع
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة الترتيبات النهائية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وحضر الاجتماع كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.
 
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، بالتأكيد على اهتمام مصر البالغ بإطلاق استراتيجية الملكية الفكرية، موضحا أنه تم الانتهاء بالفعل من مرحلة إعداد الاستراتيجية، ومن المقرر إطلاقها يوم الأربعاء المقبل في احتفالية كبرى تقام بهذه المناسبة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
 
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يأتي إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا "رؤية مصر 2030"، وكذا برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.
 
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض برنامج الاحتفالية، التي سيحضرها دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا استعراض الإجراءات التي اتخذتها الوزارات ومختلف الجهات المعنية، بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، لإقامة هذه الاحتفالية، كما تم إلقاء الضوء على جهود تذليل كافة المعوقات من أجل إخراج هذه الاحتفالية على مستوى عال من التنظيم؛ الذي تم إسناده لإحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، كما تم التوافق على برنامج الاحتفالية، التي يحضرها عدد من الشخصيات البارزة.

الملكية الفكرية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

اطلاق الملكية الفكرية

اليوم السابع بلس



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