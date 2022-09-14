اشتراكات مترو الأنفاق لطلاب المدارس والجامعات بـ33 جنيها بتخفيض 98%

يبدأ مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة السبت القادم فى استقبال طلبات طلاب المدارس والجامعات للحصول على الاشتراكات المخفضة، وذلك ضمن استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد.
ويعرض اليوم السابع فى النقاط التالية قيمة التخفيضات التى يحصل عليها الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة وطرق استخراجها.
اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب:
- قيمته 3 مراحل 33 جنيها و4 مراحل 41 جنيها
- شراء استمارة طلبة بـ5 جنيهات وملء البيانات
- وضع 2 صورة شخصية على الاستمارة
- ختمها واعتمادها من شؤون الطلاب
- صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة الميلاد
- صورة إيصال المصاريف أو كارنيه الدراسة الحالى أو السابق
- يستخرج من مقر إقامة الطالب لمقر دراسته فقط
- حق استخدام الاشتراك لحامله فقط
- رسوم الكارت الذكى لتحميل الاشتراك 25 جنيها
- الاشتراك لمدة 3 شهور فقط فترة الترم الدراسى
- نسب التخفيض على اشتراك الطلاب 98%
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