اشتراكات مترو الأنفاق لطلاب المدارس والجامعات بـ33 جنيها بتخفيض 98%

كتب سيد الخلفاوى

يبدأ مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة السبت القادم فى استقبال طلبات طلاب المدارس والجامعات للحصول على الاشتراكات المخفضة، وذلك ضمن استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد.

ويعرض اليوم السابع فى النقاط التالية قيمة التخفيضات التى يحصل عليها الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة وطرق استخراجها.



اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب: