اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 11:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

اشتراكات مترو الأنفاق لطلاب المدارس والجامعات بـ33 جنيها بتخفيض 98%

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 10:42 ص
اشتراكات مترو الأنفاق لطلاب المدارس والجامعات بـ33 جنيها بتخفيض 98% مترو الانفاق
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدأ مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة السبت القادم فى استقبال طلبات طلاب المدارس والجامعات للحصول على الاشتراكات المخفضة، وذلك ضمن استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد.

 

ويعرض اليوم السابع فى النقاط التالية قيمة التخفيضات التى يحصل عليها الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة وطرق استخراجها.

اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب:

  1. قيمته 3 مراحل 33 جنيها و4 مراحل 41 جنيها
  2. شراء استمارة طلبة بـ5 جنيهات وملء البيانات
  3. وضع 2 صورة شخصية على الاستمارة
  4. ختمها واعتمادها من شؤون الطلاب
  5. صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة الميلاد
  6. صورة إيصال المصاريف أو كارنيه الدراسة الحالى أو السابق
  7. يستخرج من مقر إقامة الطالب لمقر دراسته فقط
  8. حق استخدام الاشتراك لحامله فقط
  9. رسوم الكارت الذكى لتحميل الاشتراك 25 جنيها
  10. الاشتراك لمدة 3 شهور فقط فترة الترم الدراسى
  11. نسب التخفيض على اشتراك الطلاب 98%

مترو الانفاق

اشتراكات مترو الانفاق

اشتراكات مترو الانفاق للطلاب

اشتراكات المترو

الاشتراكات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة