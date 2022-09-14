الحكومة توافق على اعتبار تنفيذ "ميناء تخصصى" بمحطة الضبعة النووية مشروعا قوميا

وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع تنفيذ الرصيف البحرى "ميناء تخصصي" بموقع محطة الضبعة النووية، من المشروعات القومية للدولة، فى إطار تطبيق أحكام قانون تنظيم البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
الحكومة توافق على اعتبار تنفيذ "ميناء تخصصى" بمحطة الضبعة النووية مشروعا قومياالأربعاء، 14 سبتمبر 2022 01:14 م
خلال الاجتماع
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