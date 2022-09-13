أخبار 24 ساعة.. التموين: 119 معرض "أهلا مدارس" على مستوى الجمهورية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزيرة الهجرة: نتفاعل مع مشكلات المصريين بالخارج بسرعة وجدية
التعليم توجه خطابا للمديريات بعقد اجتماع المكتب الفنى الأول للمواد التجارية
التموين: 119 معرضا أهلا مدارس على مستوى الجمهورية وحملات لمراقبة الجودة
"التضامن": آخر موعد لتلقى طلبات ذوى الهمم للاشتراك فى مبادرة العيش باستقلالية بدبى.. إنفوجراف
وزير التموين: حققنا 90% اكتفاء ذاتيا من السكر وننتج 50% من احتياجات القمح
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة