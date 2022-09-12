التموين: 119 معرضا أهلا مدارس على مستوى الجمهورية وحملات لمراقبة الجودة

كتب محمد شعلان

أكد عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن ما تقوم به وزارة التموين من إقامة معارض أهلا مدارس وأوكازيون الموسم الصيفي هدفها المواطن فقط والسعي لرفع الأعباء عن المواطن المصري، مفيدا بوصولهم لـ119 معرضا أهلا مدارس على مستوى الجمهورية.

وأشار عبد المنعم خليل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع لبنى عسل على قناة الحياة، إلى أنه مع مدى فترة الأوكازيون لمدة شهر ستكون هناك محلات مستفيدة والمواطن مستفيد أيضا مع وجود تخفيضات تصل إلى 50% ببعض الأماكن.

وأوضح عبد المنعم خليل، وجود حملات لمراقبة جودة السلع والالتزام بالتخفيضات الحقيقية فى الأوكازيون الصيفي، لافتا إلى أن مراقبة جودة البضائع والسلع مستمر بعد انتهاء فترة الاوكازيون والناس شريكة في الرقابة على الأسواق.