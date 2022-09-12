وزير التعليم العالى يكرم الفائزين فى معرض جنيف الدولى للاختراعات 2022

كتب محمد صبحى

كرم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، صباح اليوم الإثنين، المخترعين المصريين الفائزين فى معرض جنيف الدولى للاختراعات فى دورته الاستثنائية لعام 2022.

وفى بداية الحفل، أكد الوزير، اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمى وتشجيع الابتكار والمنافسة العالمية، وإبراز مكانة مصر فى مجال الابتكارات وما توصلت إليه، مشيدًا بالدور الفعال لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى تشجيع المبتكرين من خلال فتح نافذة سنوية للمخترعين المصريين للمشاركة والتفاعل فى المعرض الدولى الأكبر، والأهم للابتكار وهو معرض جنيف الدولى للاختراعات.

ووجه الوزير التهنئة للفائزين، مشيداً بالمشاركة المصرية المشرفة هذا العام في معرض جنيف الدولي للاختراعات، مؤكدًا دعم المبتكرين ماديًا ومعنويًا، وتوفير كافة التيسيرات لهم، مشيرًا إلى أن المخترعين والمبتكرين يمثلون الفئة الأولى ممن يستحقون الدعم الحكومى والمساندة، فهم يشاركون فى رفع اسم مصر عاليًا.

وأضاف الدكتور عاشور أنه تقدم لهذا العام (107) ابتكار فى عدة مجالات هى: الطاقة والمياه، الصحة والصيدلة، الزراعة والغذاء، تعميق مكون محلى، الكرتونيات، تكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن الأكاديمية اتبعت المعايير الفنية فى اختيار نخبة من الأساتذة المتخصصين لتحكيم كافة الطلبات المقدمة، وإجراء تصفية أولية ثم أعقبها تحكيم (21) ابتكارًا، وإجراء مقابلات تصفية ثانية بناء على عدد من المعايير تضمنت المشكلة التى يعالجها الابتكار، والحلول العلمية المقدمة، والرؤية التسويقية، والقطاع المعنى بالتسويق، وتجارب تحقيق الأداء، ووجود نماذج فعلية للابتكار، ومدى تمتعه ببراءة اختراع؛ وذلك لاختيار أفضل المبتكرين لتمثيل مصر بالمعرض والقادرين على التنافس على المستوى الدولى، حيث تم اختيار (8) ابتكارات لتمثيل مصر فى معرض جنيف 2022، لافتًا إلى مشاركة نحو (800) ابتكار من أكثر من 25 دولة حول العالم، وقد حصل الوفد المصرى هذا العام والمكون من (9) مشاركين بعدد ( 8 ابتکارات ) على 8 ميداليات (ميدالية واحدة ذهبية فى مجال الزراعة، و 5 ميداليات فضية فى المجالات الطبية والزراعية والأمن والإنقاذ والإنذار، و2 ميدالية برونزية فى مجالات المياه والبيئة والطاقة)، بالإضافة إلى دبلومات فخرية.

وفى كلمته، هنأ الدكتور محمود صقر الدكتور أيمن عاشور على ثقة القيادة السياسية لتوليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مُتمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد، كما وجه التهنئة للفائزين فى معرض جنيف الدولي للاختراعات 2022، مؤكدًا على حرص الأكاديمية على المشاركة السنوية في معرض جنيف الدولي للاختراعات، ودعم المخترعين أصحاب الأفكار المبتكرة التي لها أساس علمي سليم، والقابلة للتطبيق والتسويق، مشيرًا إلى أن معرض جنيف الدولي يعد المعرض الأكبر والأهم للابتكار، حيث يضم أكثر من 1000ابتكار في مجالات عدة مثل: الهندسة وأعمال البناء والتشييد وحماية البيئة والطاقة وغيرها من العلوم والصناعات المختلفة.

وأضاف د.صقر أن الفائزين هذا العام هم نتاج جهود طويلة من دعم الابتكار والمبتكرين، مؤكدًا أن الابتكارات الفائزة وجدت طريقها إلي التطبيق والتسويق، ومنهم الابتكار الفائز بالميدالية الذهبية للدكتور حمدى الموافى رئيس المشروع لتطوير الأرز الهجين "سخا سوبر 300" والذى دعمته الأكاديمية ليكون قابل للتداول التجاري، فهو من المشروعات البحثية التطبيقية، وقد أصبح إجمالي المساحة المزروعة من الأرز السوبر 30 % من إجمالي المساحة المزروعة من الأرز فى مصر، وكذلك الابتكار الفائز بالميدالية الفضية للدكتور هانئ جادو، وذلك علي سبيل المثال وليس الحصر.

وخلال فعاليات الحفل، استعرض الفائزين الابتكارات التى شاركوا بها فى معرض جنيف الدولى للاختراعات 2022.

وفى ختام فعاليات الحفل، كرم الوزير الفائزين ومنحهم درع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

جدير بالذكر، أن الفائزين فى معرض جنيف الدولى للاختراعات 2022 هم: د.حمدى فتوح أستاذ بمركز البحوث الزراعية الفائز عن ابتكاره سخا سوبر 300، د.هانئ محمود الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس عن ابتكاره Zad Technology، الدكتور ربيعى يونس أستاذ مساعد بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عن ابتكاره تطوير مجس فيروسي للكشف السريع عن الإصابة بكوفيد 19 ، المهندس هشام محمد، والكيميائى سعيد محمود المقدم دكتورتامر سعيد الكلية الفنية العسكرية عن ابتكاره سرب من الروبوتات الأرضية لأعمال الإنقاذ، الطالب خالد رفعت كلية الهندسة بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا عن ابتكاره السيارات الطائرة الهجينة (للأعمال الأمنية والدفاع المدني ونقل الأفراد)، المهندس محمود القطب عن ابتكاره زجاجة ذاتية الملئ من الهواء الجوي، المهندس مصطفى محمد عضو المجلس الاستشارى لتطبيقات الفضاء بالأمم المتحدة عن ابتكاره جهاز توليد الطاقة الكهرومغناطيسية.