التعليم توجه خطابا للمديريات بعقد اجتماع المكتب الفنى الأول للمواد التجارية

كتب: محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطاباً هام للمديريات التعليمية، بأنه سيتم عقد اجتماع المكتب الفنى الأول للمواد التجارية للعام الدراسى 2022/ 2023، وذلك من يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر فى تمام الساعة العاشرة صباحا، بالتنبيه على موجهى عموم المواد التجارية والمواد القانونية والحاسب الآلى بضرورة وذلك على فترتين .

وشددت وزارة التربية والتعليم، على المديريات التعليمية، بعدم التخلف عن حضور الاجتماع للأهمية وفى حالة عدم وجود موجه عام يكلف الموجه الأول للمجموعة بالحضور، مع ضرورة إحضار خطاب مأمورية من المديرية معتمد باسم المكلف بالمأمورية، ووظيفته.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بإحضار إحصائية بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات تشتمل على عدد الطلبة بالصف الأول وعدد الطلبة بكل مهنة بالصف الثاني والثالث ، ورقي - ملف Excel ) عمل كشف بهيئة التوجيه الفني للمجموعات التجارية والحاسب الآلى والقانونية بالمحافظة يشمل الاسم الوظيفة، التخصص، رقم تليفون الواتس الرقم القومى ، ورقى - ملف Excel -

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، عمل كشف بأسماء المحققين الداخليين والخارجيين بالمحافظة ورقى - ملف Excel، وفى حالة وجود عجز فى أعداد المحققين من الموجهين يجوز التصعيد من المدارس المطبق بها جدارات من المرحلة الأولى - وعمل كشف بمقيمين البرامج ( صف اول، صف ثاني ، صف ثالث ) بكل مدرسة مطبق بها أو المستهدفة لتطبيق منهجية الجدارات بالمحافظة ورقي - ملف Excel).