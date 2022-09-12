وزير التموين: حققنا 90% اكتفاء ذاتيا من السكر وننتج 50% من احتياجات القمح

أكد الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قضايا المناخ ترتبط ‏بالأمن الغذائي العالمي، وأن مصر اتخذت خطوات كبيرة في هذا ‏الصدد في الثماني سنوات الماضية للحيلولة دون تأثرها كلياً بالتغيرات ‏المناخية من خلال اعتمادها على الطاقة النظيفة التي تعمل على تقليل ‏الانبعاثات الكربونية التي تؤثر على المناخ بصفة عامة، لافتا إلى أن المخزون الاستراتيجي من كل السلع الغذائية ‏بمصر آمن تماماً بكميات وفترات زمنية غير مسبوقة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي بتكوين احتياطي استراتيجي من السلع لا يقل عن 6 أشهر، ‏وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 6.6 شهر كما أن مصر تنتج ما يقارب 50%من احتياجاتها من القمح، ولدينا اكتفاء ذاتي ‏من السكر وصل الى 90% ونستورد 400 ألف طن سكر سنويًا فقط، كما حققنا ‏اكتفاء ذاتي كامل من الأرز.‏

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التموين في أعمال جلسة الأمن الغذائي والزراعة لمنتدى البيئة والتنمية ‏‏2022 والذي يأتي في إطار الاستعداد للقمة العالمية المرتقبة للمناخ‏COP27 ‎‏ والتي ستعقد بشرم الشيخ .

وأضاف أن ‏الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة من استصلاح ملايين الافدنة في الصحراء ‏وكذلك المشروع القومي للصوب الزراعية ساهم في الحفاظ على الأمن ‏الغذائي المصري بنسب كبيرة، وكذلك المشروع القومي للصوامع الذي ‏زادت به الطاقة التخزينية للقمح الى ما يقارب من 4ملايين طن طاقة تخزينية بعد أن كانت لا تتخطى ‏‏1.2 مليون طن قبل 2014.



وأشار المصيلحي إلى أن القمة العالمية للمناخ والتي ‏ستعقد بشرم الشيخ سيكون لها تأثير كبير للحد من التغيرات المناخية ‏التي كانت سبباً كبيرًا في إحداث أزمات غذائية في بعض البلدان خاصة ‏بالدول الافريقية والدول النامية، وأن انعقاد هذا المؤتمر ‏سيكون طريقًا للعمل على أرض الواقع وطالب خلال كلمته في الجلسة ‏بترجمة الدراسات والتوصيات والقرارات والاستراتيجيات التي سيتم صياغتها خلال ‏المؤتمر المرتقب على الأرض لتؤتي بثمارها للجميع ولتحسين مستويات الأمن ‏الغذائي للدول كلها.



وأضاف الدكتور علي المصيلحي أن أي دولة في العالم لا تستطيع تحقيق ‏الاكتفاء الذاتي من كافة السلع، وطالب إلا تكون الحدود الجغرافية عائقًا ‏للتبادل الغذائي بين الدول، وأن الأزمات التي مر بها العالم ‏بداية من وباء كورونا وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت ‏جليًا أهمية تحقيق الأمن الغذائي للدول وأصبحت الأولوية الأولى لكل الدول.

