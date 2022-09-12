وزير التموين: حققنا 90% اكتفاء ذاتيا من السكر وننتج 50% من احتياجات القمح

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قضايا المناخ ترتبط بالأمن الغذائي العالمي، وأن مصر اتخذت خطوات كبيرة في هذا الصدد في الثماني سنوات الماضية للحيلولة دون تأثرها كلياً بالتغيرات المناخية من خلال اعتمادها على الطاقة النظيفة التي تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية التي تؤثر على المناخ بصفة عامة، لافتا إلى أن المخزون الاستراتيجي من كل السلع الغذائية بمصر آمن تماماً بكميات وفترات زمنية غير مسبوقة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكوين احتياطي استراتيجي من السلع لا يقل عن 6 أشهر، وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 6.6 شهر كما أن مصر تنتج ما يقارب 50%من احتياجاتها من القمح، ولدينا اكتفاء ذاتي من السكر وصل الى 90% ونستورد 400 ألف طن سكر سنويًا فقط، كما حققنا اكتفاء ذاتي كامل من الأرز.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التموين في أعمال جلسة الأمن الغذائي والزراعة لمنتدى البيئة والتنمية 2022 والذي يأتي في إطار الاستعداد للقمة العالمية المرتقبة للمناخCOP27 والتي ستعقد بشرم الشيخ .
وأضاف أن الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة من استصلاح ملايين الافدنة في الصحراء وكذلك المشروع القومي للصوب الزراعية ساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي المصري بنسب كبيرة، وكذلك المشروع القومي للصوامع الذي زادت به الطاقة التخزينية للقمح الى ما يقارب من 4ملايين طن طاقة تخزينية بعد أن كانت لا تتخطى 1.2 مليون طن قبل 2014.
وأشار المصيلحي إلى أن القمة العالمية للمناخ والتي ستعقد بشرم الشيخ سيكون لها تأثير كبير للحد من التغيرات المناخية التي كانت سبباً كبيرًا في إحداث أزمات غذائية في بعض البلدان خاصة بالدول الافريقية والدول النامية، وأن انعقاد هذا المؤتمر سيكون طريقًا للعمل على أرض الواقع وطالب خلال كلمته في الجلسة بترجمة الدراسات والتوصيات والقرارات والاستراتيجيات التي سيتم صياغتها خلال المؤتمر المرتقب على الأرض لتؤتي بثمارها للجميع ولتحسين مستويات الأمن الغذائي للدول كلها.
وأضاف الدكتور علي المصيلحي أن أي دولة في العالم لا تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة السلع، وطالب إلا تكون الحدود الجغرافية عائقًا للتبادل الغذائي بين الدول، وأن الأزمات التي مر بها العالم بداية من وباء كورونا وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت جليًا أهمية تحقيق الأمن الغذائي للدول وأصبحت الأولوية الأولى لكل الدول.
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