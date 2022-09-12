التعليم تحدد التقارير الطبية المطلوبة من ذوى الإعاقة المتقدمين للمدارس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التقارير الطبية المطلوبة من الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة المتقدمين للقبول بمدارس التعليم العام، ضمن ملف التقدم للعام الدراسى الجديد وشملت:
ـ التقارير الطبية المطلوبة من ذوى الإعاقة البصرية.
ـ تشخيص طبى للحالة.
ـ رسم كهربائى للشبكة والعصب البصرى.
ـ قياس حدة البصر.
ـ التقارير الطبية المطلوبة من ذوى الإعاقة السمعية.
ـ مقياس سمع.
ـ فحص اتزان.
ـ قياس استجابة سمعية.
ـ اختيار وتقييم كامل باستخدام السماعة لتحديد مدى الاستفادة من السماعة الطبية.
ـ التقارير الطبية المطلوبة من ذوى الإعاقة البسيطة جميع المتلازمات التابعة لها وبطيئ التعلم.
ـ تقرير طبى شامل يتضمن اختبار ذكاء باستخدام مقياس ستانفورد بينيه.
ـ مقياس السلوك التكيفى على ألا يقل القصور عن مجالين من المجالات السلوكية.
التقارير الطبية المطلوبة من الطلاب المصابين باضطراب طيف التوحد.
ـ استخدام إحدى أدوات تشخيص التوحد كارز" 30 :36.
ـ اختبار ذكاء باستخدام مقياس ستانفورد.
ـ التقارير الطبية المطلوبة من الطلاب المصابين باضطراب التواصل.
ـ تقرير طبى عن اللغة والكلام.
ـ مقياس سمع.
ـ التقارير الطبية المطلوبة من الطلاب المصابين باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة.
ـ اختبار كونرز.
ـ تقرير طبى شامل نتائج الاختبارات النفسية موضحا الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسى للأطفال.
ـ التقارير الطبية المطلوبة من الطلاب المصابين باضطراب صعوبات التعلم المحددة.
ـ اختبار إلينوى أو أحد الاختبارت المعتمدة " مايكل بست ـ مقياس".
ـ تقرير طبى يشمل الأداء الوظيفى للمخ ، ونتائج الاختبارات النسية موضحا بها الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسى للأطفال.
وأكدت الوزارة أنه يشترط أن تصدر التقارير من جهات حكومية معتمدة " الهيئة العامة للتأمين الصحى ومستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية ولا يعتد بأية تقارير صادرة من جهات أخرى.
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