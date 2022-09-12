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التعليم تحدد التقارير الطبية المطلوبة من ذوى الإعاقة المتقدمين للمدارس

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 03:07 م
التعليم تحدد التقارير الطبية المطلوبة من ذوى الإعاقة المتقدمين للمدارس وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التقارير الطبية المطلوبة من الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة المتقدمين للقبول بمدارس التعليم العام، ضمن ملف التقدم للعام الدراسى الجديد وشملت:
 

ـ التقارير الطبية المطلوبة من ذوى الإعاقة البصرية

.
ـ تشخيص طبى للحالة.
ـ رسم كهربائى للشبكة والعصب البصرى.
ـ قياس حدة البصر.

ـ التقارير الطبية المطلوبة من ذوى الإعاقة السمعية.

ـ مقياس سمع.
ـ فحص اتزان.
ـ قياس استجابة سمعية.
ـ اختيار وتقييم كامل باستخدام السماعة لتحديد مدى الاستفادة من السماعة الطبية.
 

ـ التقارير الطبية المطلوبة من ذوى الإعاقة البسيطة جميع المتلازمات التابعة لها وبطيئ التعلم.

ـ تقرير طبى شامل يتضمن اختبار ذكاء باستخدام مقياس ستانفورد بينيه.
ـ مقياس السلوك التكيفى على ألا يقل القصور عن مجالين من المجالات السلوكية.
 

التقارير الطبية المطلوبة من الطلاب المصابين باضطراب طيف التوحد.

ـ استخدام إحدى أدوات تشخيص التوحد  كارز" 30 :36.
ـ اختبار ذكاء باستخدام مقياس ستانفورد.

ـ التقارير الطبية المطلوبة من الطلاب المصابين باضطراب التواصل.

ـ تقرير طبى عن اللغة والكلام.
ـ مقياس سمع.

ـ التقارير الطبية المطلوبة من الطلاب المصابين باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة.

ـ اختبار كونرز.
ـ تقرير طبى شامل نتائج الاختبارات النفسية موضحا الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسى للأطفال.
 

ـ  التقارير الطبية المطلوبة من الطلاب المصابين باضطراب صعوبات التعلم المحددة.

ـ اختبار إلينوى أو أحد الاختبارت المعتمدة " مايكل بست ـ مقياس".
ـ تقرير طبى يشمل الأداء الوظيفى للمخ ، ونتائج الاختبارات النسية موضحا بها الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسى للأطفال.
 
وأكدت الوزارة أنه يشترط أن تصدر التقارير من جهات حكومية معتمدة " الهيئة العامة للتأمين الصحى ومستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية ولا يعتد بأية تقارير صادرة من جهات أخرى.
 

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