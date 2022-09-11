أسباب تؤدى للشعور بآلام الجسم.. منها الجفاف وقلة النوم

كتبت ميرفت رشاد

هل أنت من الأشخاص الذين يعانون من آلام جسدية مستمرة ولكنهم يفشلون في فهم السبب؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فإليك بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لآلام الجسم المستمرة التي يجب أن تعرفها الآن ، دون مزيد من اللغط ، دعونا نلقي نظرة على أسباب آلام الجسم، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

فيما يلي الأسباب المحتملة لآلام الجسم:



1. قلة النوم من المهم أن تنام لمدة 6 إلى 8 ساعات على الأقل كل ليلة، وذلك لأن الجسم يجدد موارده من الطاقة أثناء النوم وينعشك، قلة النوم تقلل من تجديد الطاقة الأساسية ويمكن أن يؤدي إلى الألم.



2. الجفاف قد لا تدرك ذلك ولكن الجفاف قد يكون السبب وراء آلام جسمك، عندما لا تشرب كمية كافية من الماء أو تفقد كمية من الماء أكثر مما تستهلك ، فإن جسمك ينفد من مخزونه من الماء، كل هذه العوامل قد تجعلك تشعر بالتعب والألم.



3. التوتر قد يؤثر عليك التوتر بطرق لا يمكنك حتى تخيلها، يعرّض نمط الحياة المجهد المستمر الجسم للإرهاق ويزيد من البلى نتيجة لذلك ، قد يصبح الشخص ضعيفًا ويزداد خطر الإصابة بالعدوى بسبب انخفاض الاستجابة المناعية. كل هذا قد يسبب للمريض آلام في الجسم.



4. نقص الحديد الحديد عنصر مهم في الدم ونقصه يؤدي إلى انخفاض كميات الأكسجين والمواد المغذية المنقولة إلى أجزاء مختلفة من الجسم، من الواضح أن هذا يجعلك تشعر بالتعب والألم في كل مكان.



5. نقص فيتامين د هذا فيتامين مهم يحتاجه الجسم ليعمل ، وعندما لا تخدم جسمك بكمية كافية من فيتامين د ، فقد يؤدي ذلك إلى آلام الجسم المستمرة والمزمنة.

6. التهاب المفاصل

يمكن أن يسبب التهاب المفاصل في الجسم آلامًا عامة.



7. متلازمة التعب المزمن أنه عندما لا يتحسن الشعور بالإرهاق الشديد بالراحة ، فقد حان الوقت لاستشارة الطبيب، يمكن أن تكون حالة من متلازمة التعب المزمن.