5 أطعمة تحتوي على الدهون الصحية.. أبرزها البيض والأفوكادو

فاطمة ياسر

هل تعلم أن الجسم يحتاج إلي الدهون الصحية؟.. نعم لا تصاب بالدهشة فالدهون تعد من الأطعمة المهمة للجسم، ولكن ليس الدهون الغير صحية، ولكن يمكنك تناول الدهون الصحية، والتعرف علي الأطعمة الغنية به.