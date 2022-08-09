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أخبار 24 ساعة.. الصحة: توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية فى فاكسيرا والصيدليات

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 12:03 ص
أخبار 24 ساعة.. الصحة: توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية فى فاكسيرا والصيدليات حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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الصحه

وزاره الصحه

حسام عبدالغفار

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الزراعه

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وزاره الاوقاف

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