وزارة الأوقاف تعلن إقامة الأسبوع الثقافي في 7 محافظات

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، عن إقامة الأسبوع الثقافي لأول مرة في 7 محافظات في وقت واحد الأسبوع القادم من السبت 13/ 8/ 2022م حتى الأربعاء 17/ 8/ 2022م، وذلك في المساجد التالية:

1.مديرية أوقاف القاهرة - مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر.

2.مديرية أوقاف الجيزة - مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

3.مديرية أوقاف الغربية - المسجد الأحمدي بطنطا.

4.مديرية أوقاف الدقهلية - مسجد النصر بالمنصورة.

5.مديرية أوقاف الإسكندرية - مسجد شرق المدينة.

6.مديرية أوقاف أسيوط - مسجد ناصر بأسيوط.

7.مديرية أوقاف الشرقية - مسجد الفتح بالزقازيق.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن محاضرات الأسبوع الثقافي تعقد بين المغرب والعشاء بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.